مد أجل الحكم على رئيس مجلس إدارة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس مد اجل الحكم علي رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 27 مارس



صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج وامير الوكيل الرؤساء بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي







وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم “مصطفى. م” رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.