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وكيل "قوى البرلمان" تطالب "التموين" بتكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار قبل رمضان

السبت 27/فبراير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالبت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على تجار السلع الغذائية، ومنع احتكارها وتخزينها في المخازن، موضحة أن بعض التجار تستغل اقتراب شهر رمضان، والقيام بحجب بعض السلع الغذائية الضرورية من الأسواق تمهيدًا لعرضها بأسعار مرتفعة.

وأشادت "درويش" في بيان، اليوم السبت، بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك معرض أهلًا رمضان فى مختلف الأنحاء بالمحافظة الواحدة، فهي تهدف للتسهيل على المواطنين المشقة والتخفيف عليهم من أعباء الحياة الاجتماعية.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، قائلة:" إن الشهر الفضيل له طبيعة خاصة عند المصريين ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التى تحدث جراء جشع التجار".

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