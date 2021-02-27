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غدا .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استعدادات مديرية الصحة، لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها غدا الأحد، 28 فبراير، وعلى مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأضاف المحافظ، أنه جرى إعداد خطة عمل، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون، وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة القليوبية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر انطلاق فعالياتها على مستوى المحافظة، بداية من يوم الأحد 28 فبراير وتستمر لمدة 4 أيام وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع أنحاء النطاق الجغرافي لمحافظة القليوبية، مؤكدًا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه جرى تدريب 2291 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٨ فريق متحرك، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

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شلل الأطفال حملة قومية حملة تطعيم

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