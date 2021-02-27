انقلاب سيارة محملة بـ"غاز مسال" بكفر الشيخ (صور)

أعلنت محافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة بفنطاس تحمل رقم "ل ب ع"7136 تابعة لشركة "انتر لاين" محملة بـ25 طن غاز مسال، متجهة لمصنع الغاز ببلطيم، على الطريق الدولي الساحلي، مما أدى لإصابة سائقه إبراهيم متولي متولي مصطفي بعدد من الإصابات.





وأضافت المحافظة، في بيان عاجل، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل السائق لمستشفى رشيد العام، وإرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعي، موضحة أن الرافعات تمكنت من إعادة السيارة لطبيعتها، بالإضافة لرفع الفنطاس المليء بالغاز المسال.



