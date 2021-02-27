Advertisements

انقلاب سيارة محملة بـ"غاز مسال" بكفر الشيخ (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
أعلنت محافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة بفنطاس تحمل رقم  "ل ب ع"7136  تابعة لشركة "انتر لاين" محملة بـ25 طن غاز مسال، متجهة لمصنع الغاز ببلطيم، على الطريق الدولي الساحلي، مما أدى لإصابة سائقه إبراهيم متولي متولي مصطفي  بعدد من الإصابات.

وأضافت المحافظة، في بيان عاجل، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل السائق لمستشفى رشيد العام، وإرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعي، موضحة أن الرافعات  تمكنت من إعادة السيارة لطبيعتها، بالإضافة لرفع الفنطاس المليء بالغاز المسال.

كما رافقت 3 سيارات تابعة للحماية المدنية، السيارة لتأمين الغاز، ولم تتأثر حركة السيارات على الطريق الدولي الساحلي، لانقلاب السيارة على جانب الطريق.
انقلاب سيارة محملة بـ"غاز مسال" بكفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة محملة بـ"غاز مسال" بكفر الشيخ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غاز مسال بوابة الفجر انقلاب سيارة الفجر

أخبار تهمك

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص_ أحمد ياسر ريان فى معسكر منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد 10 ساعات

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ ساعة و 21 دقيقة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»