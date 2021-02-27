رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والحقوق والهندسة والعلوم والتمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، وذلك اليوم السبت٢٠٢١-٢-٢٧.





وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الجامعة قد أتمت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الطلاب في اللجان.





وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تم التنبيه على كافة أساتذة المواد الدراسية بضرورة التواجد المستمر باللجان، وأيضًا توفير العدد اللازم من الملاحظين، وتوفير لجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة، والتأكد من وجود ملاحظ لكل طالب، كما قام سيادته بالاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام الجداول الامتحانية وتوقيتاتها.



