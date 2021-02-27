Advertisements

سعفان ومحافظ الإسكندرية يطلقان مبادرة "هي تعمل" للبائعات الجائلات

السبت 27/فبراير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة "هي تعمل" للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، عربة للبائعات الجائلات ، تنفيذا لخطة لتسليم ٢٥  عربة سنويا مجانا دعما  من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين ياسر سعيد مدير  مديرية القوى العاملة، والمهندسة  علا محيلبة  رئيس مجلس إدارة جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية بالإسكندرية.

حضر التسليم وكيل المديرية صبحي ملك ، ومدير إدارة وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية زاهيا السبخى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الاسكندرية سعفان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ أقل من ساعتين

فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد 10 ساعات

منذ نصف ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ أقل من ساعتين

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص_ أحمد ياسر ريان فى معسكر منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»