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تقرير: الإمارات أسست العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في الصومال

السبت 27/فبراير/2021 - 02:04 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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كشف تقرير، أن دولة الإمارات أسست العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في الصومال، لمحاربة الجفاف والعطش منذ التسعينيات عبر الهيئات الخيرية الإماراتية .

 

وعملت دولة الإمارات على دعم الصومال حيث أبو ظبي قدمت قرابة مليار درهم للصومال في ٧ سنوات و كانت سند للصوماليين وقت انتشار المجاعة لبلادهم و حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش ومدت جسور برية وبحرية لإمداد الصومال بالمساعدات الغذائيةو وقفت بجوار البلد الأفريقي لمواجهة كورونا ببناء مستشفيتان.

 

وكانت الإمارات، عززت من خلال مؤسساتها الخيرية عملياتها الإغاثية لتنفيذ مشروع لمحاربة العطش في شمال وجنوب الصومال، يوفر المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق المتضررة بالجفاف عبر صهاريج كبيرة تجلب المياه من مصادرها البعيدة، لإيصالها إلى المتأثرين في أماكنهم.

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