فقد ذراعيه وساقيه.. سقوط شاب من القطار ببني سويف

أصيب شاب ببتر الذراعين والساقين، إثر سقوطه من قطار، اليوم السبت، بمحطة السكة الحديد ببني سويف، وتم نقله لمستشفى بني سويف التخصصي.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط شاب من القطار بمحطة السكة الحديد بمدينة بني سويف.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يدعى "حسين سيد حسين" 35 سنة، مقيم القاهرة، أصيب ببتر بالذراعين والساقين، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



