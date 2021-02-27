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خاص_ أحمد ياسر ريان فى معسكر منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

السبت 27/فبراير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار هذا الموسم لفريق سيراميكا كليوباترا من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد ياسر ريان أحد اللاعبين الذي يتابعهم حسام البدري بقوة خلال الفترة الماضية والذي تألق مع سيراميكا كليوباترا بعد الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الأهلي وسجل العديد من الأهداف أخرهم هدفي أمس أمام المصري ضمن مباريات الجولة ال 14 من مسابقة الدوري العام.

وهناك استقرار تام داخل الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري ومعاونة كل من طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض على ضم كل من مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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