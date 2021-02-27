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حمزة نمرة يحتفل بنجاح ألبوم"مولود سنة 80" على السوشيال ميديا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حمزة نمرة يحتفل بنجاح ألبوممولود سنة 80 على السوشيال ميديا
يحتفل النجم حمزة نمرة، بنجاح ألبومه الأخير"مولود سنة 80" عبر حساباه الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع طرح آخر أغاني الألبوم"فيه ناس".

وكتب منشور قائلًا به،:"ألبوم #مولود_سنة_٨٠ متصدر قائمة الألبومات الأكثر استماعًا على iTunes، بالإضافة لتصدّر أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في اشهر تطبيقات الموسيقى والأغاني في الشرق الأوسط.".

وتصدر النجم حمزة نمرة، بأغنيته الجديدة"فيه ناس" حيث احتلت المركز الثاني بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على"يوتيوب" مصر ومراكز متقدمة بالوطن العربي على نفس الموقع.

أغنية"فيه ناس" من كلمات الشاعر محمد هشام رجب، وسامي علي، وألحان رامي عادل، وتوزيع كريم عبد الوهاب.


جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، وطرح أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.
وكل أغنية طرحها حمزة، تصدرت وقت عرضها المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما نالت اعجاب جميع الجماهير المصرية والعربية الذين أشادوا بالكلام واللحن.

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