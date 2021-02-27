فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد 10 ساعات

تفتح وزارة الصحة، موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، بعد نحو 10 ساعات.





ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما، لتلقى اللقاح، إذ يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





كما خصصت وزارة الصحة 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح، ويتوفر أيضا آلية متابعة كاملة للحالات التي تحصل على التطعيم بالمجان كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز اللقاح أو التطعيم به.





وقالت وزارة الصحة والسكان أن هناك عدد من الفئات لها أولوية في الحصول على اللقاح وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وسيتم التوسع في باقي فئات المجتمع مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.





وأكدت الوزارة ان الموقع مؤمن تماما وسهل التصفح وتسجيل البيانات ويستوعب تسجيل 5 ملايين مواطن فى نفس الوقت كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفئات أولى باللقاح.



