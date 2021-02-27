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بعد تلقي لقاح كورونا.. هل يمكن أن أصاب بفيروس كورونا؟

السبت 27/فبراير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل توسع وزارة الصحة، في إطلاق حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أثبتت فاعلية بعد 12 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فاعلية لقاح كورونا بعد تلقي المواطنين.

فاعلية اللقاح بعد 12 يومًا
لعل الحصول على نتيجة بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا تظهر بين 12 إلى 15 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن هناك نوعين اللقاحات المستعملين في مصر هم الصيني، وأسترازينيكا، ولكن لم تظهر أي أعراض جانبية واضحة على الأعداد الكبيرة التي تلقت التطعيم.

إمكانية الإصابة بعد تلقي اللقاح 
وعن الأشخاص الذين يصابون بعد تلقي اللقاحات، لفت تاج الدين إلى أنه وارد الإصابة ففعاليته تتم بعدها بـ14 يوما على الأقل ووارد أن يكون مصاب قبل أخذ اللقاح أو بعده، ولكن ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

فاعلية مع الطفرات الجديدة
وحول فاعلية اللقاح مع طفرات الفيروس، أوضح تاج الدين، أن اللقاحات أثبتت فاعليتها على هذه الطفرات، التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل، لكن هذا الموضوع يحتاج متابعة مستمرة ودقيقة.

وتخضع التطعيمات لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، حيث أثبتت الدراسة فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وأعلن مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.

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