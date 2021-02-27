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المستشارة ابتسام أبو دقة.. أول سيدة تعتلي منصة القضاء في قنا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اعتلت المستشارة ابتسام أبو دقة، رئيس النيابة الإدارية بقنا، منصة هيئة المحكمة التأديبية بقنا، اليوم السبت، ممثلا للادعاء التأديبي الذي تتولاه النيابة الإدارية، لتكون أول سيدة في صعيد مصر تعتلي منصة القضاء.

المستشارة ابتسام أحمد أبو دقة، تخرجت من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام ٢٠٠٧، وبدأت عملها وكيلا للنيابة الإدارية بقنا منذ شهر يناير ٢٠١٠، وتدرجت في المناصب القضائية.

وأبدت أبو دقة، مجهودا مميزا في عملها، حتى ترقت إلى درجة مساعد، عام ٢٠١٢ ثم درجة وكيل، عام ٢٠١٤ ثم درجة وكيل أول نيابة، عام ٢٠١٧، ثم رئيسًا للنيابة الإدارية بقنا عام ٢٠٢٠، حتى وصلت لمنصب ممثل للادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بقنا عام ٢٠٢١.

والمستشارة ابتسام أبو دقة، هي نجلة المستشار أحمد أبو دقة، والذي شغل العديد من المناصب بهيئة النيابة الإدارية منذ تخرجه، كان آخرها مدير نيابات الدعوى التأديبية لمحافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر، ثم مدير نيابات الدعوى التأديبية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر، ثم عضو المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئاسة الهيئة وأخيرًا مديرا للتفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

ويأتي ذلك القرار الحصيف الذي اتخذه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقصد تمكين المرأة، واشراكها في تولى مهمة القضاء، إذ تخير سيدات ممن يشغلن درجة رئيس نيابة على الأقل ليجلسن على منصة القضاء ليمثلن الادعاء في المحاكم التأديبية، وذلك باعتبار أن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية وهي أساس في تشكيل المحكمة التأديبية لا يصح انعقادها ولا أحكامها بدون حضور ممثل النيابة.

والجدير بالذكر أن ذلك يعتبر انتصارا للمرأة القنائية بعد أن انعقدت جلسة المحكمة التأديبية بقنا اليوم السبت بحضور المستشارة ابتسام أحمد أبو دقة "رئيس النيابة الإدارية" واعتلت المنصة مع هيئة المحكمة. 

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