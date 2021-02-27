أحدث 3 تحركات من "السيسي" بشأن تنمية سيناء.. تعرف عليها

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الفترة الأخيرة عدد من التحركات الهامة بشأن تنمية سيناء، ضمن توجهاته للرعاية والاهتمام بأهالي تلك المحافظة، وكذلك كافة محافظات الجمهورية المختلفة.





توفير الخدمات بشمال وجنوب سيناء

لعل أحدث تلك التحركات ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عندما قال إن هناك اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتوفير الخدمات بشمال وجنوب سيناء، ومتابعة مستمرة لهذا الملف، مشيرا إلى تمتع أهالينا بالمحافظتين بالفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة من السكان.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لاستعراض جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين.





استمرار التنسيق لتنفيذ المشروع القومي

وقبل أسبوع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار التنسيق ما بين مختلف الجهات للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء.





وطالب السيسي باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.





متابعة مستمرة لتنمية سيناء

وقبل ذلك، اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي.





والاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي وريها بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر، حيث أطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في سيناء ومختلف تفاصيل المشروع ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.



