حسام غالي وزيكو يقودا تشكيل طنطا امام السكة الحديد





أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".



وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-



في حراسة المرمي: محمد موسي.



خط الدفاع: محمد حسام، ابراهيم فاضل، احمد محسن، عبدالرؤوف زيكو.



خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، وليد حسن.



خط الهجوم: اسامة النجار، احمد وائل، محمد ماجد اونش.



بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-



ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، ابراهيم عكوكو، كريم اسامة، محمود صلاح، محمد ميدو، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، محمد فوزي، شهاب فتحي.