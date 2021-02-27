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حسام غالي وزيكو يقودا تشكيل طنطا امام السكة الحديد
السبت 27/فبراير/2021 - 02:23 م
نورهان فضل
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أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".
وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-
في حراسة المرمي: محمد موسي.
خط الدفاع: محمد حسام، ابراهيم فاضل، احمد محسن، عبدالرؤوف زيكو.
خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، وليد حسن.
خط الهجوم: اسامة النجار، احمد وائل، محمد ماجد اونش.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-
ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، ابراهيم عكوكو، كريم اسامة، محمود صلاح، محمد ميدو، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، محمد فوزي، شهاب فتحي.
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