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حسام غالي وزيكو يقودا تشكيل طنطا امام السكة الحديد

السبت 27/فبراير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد موسي.

خط الدفاع: محمد حسام، ابراهيم فاضل، احمد محسن، عبدالرؤوف زيكو.

خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، وليد حسن.

خط الهجوم: اسامة النجار، احمد وائل، محمد ماجد اونش.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، ابراهيم عكوكو، كريم اسامة، محمود صلاح، محمد ميدو، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، محمد فوزي، شهاب فتحي.

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