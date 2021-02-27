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إيران: احتجاجات عنيفة في محافظة بلوشستان

السبت 27/فبراير/2021 - 02:23 م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
وكالات
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شهدت إيران، اليوم السبت، استمرار الاحتجاجات "المتفرقة" في عدد من مدن إقليم بلوشستان، جنوب شرق إيران.

 

وأشعل المتظاهرون، النار في مكتب رئيس ناحية آشار، في مدينة سرباز، وأغلقوا طريق بنجشير- ميرجاوه، بحسب ما ذكر موقع "إيران إنترناشونال" الإخباري.

 

 وفي سياق آخر، يواصل عمال في معامل النفط وقطاع البتروكيماويات في إيران، اليوم الاحد، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية وتأخر السلطات بصرف رواتبهم.

 

وأشارت تقارير إيرانية، إلى أن مطالب العمال الإيرانيين تتركز على ضرورة صرف الشركات للعاملين بها رواتبهم المتأخرة.

 

وتداول نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو توثق وقفات احتجاجية لعمال مصافي: لامرد، وبارسيان، وقشم، النفطية الواقعة في محافظة فارس، والتي أعلن فيها العمال إضرابهم عن العمل.

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