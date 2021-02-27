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صناع الخير: "حياة كريمة" تستهدف التنمية المستدامة بالقرى (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري يساهم فيها أكثر من 15 جهة حكومية، وأكثر من 23 جمعية أهلية تحت مظلة وزارة التضامن، منوهًا بأنه يتم يوميًا دراسة الحالات المستهدفة بـ 1500 قرية و51 مركز بشكل متوازي.

وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المؤسسة تساهم حاليًا في تطوير 12 قرية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، من خلال دعم مبادرة "حماية" لإجراء تدخلات الحماية الاجتماعية، وإنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروع والعمل على تطوير كافة الحرف اليدوية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن هذه المبادرة تاريخية، حيث أن أكثر من 80% من القرى تفتقر لشبكات الصرف الصحي، وتحديث خطوط المياه، وبعض الدراسات تفيد بأن العدد الأكبر من الوحدات الصحية بالقرى تحتاج لإعادة تأهيلها وتطويرها، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة تستهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية لتكفي لعدم إحداث أي تدخلات جديدة بهذه الشبكات والمؤسسات الجديدة التي يتم تطويرها حتى عام 2037، مشددًا على أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للقرى لأكثر من 25-30 عام.

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مصر صناع الخير حياة كريمة توك شو القرى

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