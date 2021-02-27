قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

تبدأ مصر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، خلال ساعات قليلة، بعدما تم الإعلان عن بدء التسجيل في الموقع الإلكتروني غدا الأحد، على أن يكون التسجيل للمواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما.





وأكدت وزارة الصحة والسكان أن رسوم الحصول على اللقاح للقادرين لن تزيد على 200 جنيه للجرعتين.





ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما، لتلقى اللقاح، إذ يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





كما خصصت وزارة الصحة 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح، ويتوفر أيضا آلية متابعة كاملة للحالات التي تحصل على التطعيم بالمجان كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز اللقاح أو التطعيم به.





يذكر أن لقاح سينوفارم، حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



