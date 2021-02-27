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زراعة القليوبية: إقبال كبير من المزارعين للتغيير إلى نظام الري بالتنقيط

السبت 27/فبراير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن هناك إقبالا ملحوظا من مزارعي القليوبية على طلبات التحول بنظام الري من الغمر إلى التنقيط، للحفاظ على الثروة المائية وعدم إهدارها، وذلك بعد مبادرة البنك المركزي والبنك الزراعي بمنح قروض بنسبة 5% على سنوات لتغيير نظام الري.

وأضاف "زايد" في تصريحات صحفية اليوم، أن الإدارات الزراعية تلقت 670 طلبا جديدا بإجمالي مساحات 1000 فدان، ليزداد إجمالي المساحات المراد تغيير نظام الرى بها إلى 7000 فدان حتى الآن، وتزاد بشكل يومي، ويتم التجميع بالمديرية للتواصل مع البنك لمنح المزارعين أصحاب هذه الأراضى قروض الـ 5% على سنوات لسرعة تغيير نظام الري بالأراضى الزراعية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحويل نظام الرى لـ 40 ألف فدان من المساحات البستانية خلال عامين.

وأوضح، أن المبادرة تجرى بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالقليوبية بقيادة المهندس أسامة خليل مدير المديرية، لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من نظام الرى بالغمر إلي نظام الري بالتنقيط علي أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولا، وذلك لتوفير أكبر كمية من المياه وتخفيض نسبة المياه المهدرة في عملية الري بالغمر.

وأشار، إلى أن المحافظة بها 5 آلاف فدان تتبع حاليا نظام الري بالتنقيط، منها 4 آلاف فدان فراولة، و1000 فدان مساحات بستانية، موضحا أنه تم التأكيد على نشر قرار وزير الموارد المائية والري رقم 104 لسنة 2020 والمتضمن في مادته الثانية بالالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الري بالغمر إلى الرى بالتنقيط.

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زراعة ري تنقيط الري بالتنقيط

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