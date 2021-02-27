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بعد فوزها بجائزة "كوامي ناكروما".. "إفريقية البرلمان" تطالب بالإستفادة من الدكتورة فكيهة الطيب في المشروعات القومية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تقدم الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم، بعد فوزها بجائزة "كوامى ناكروما" في الامتياز العلمي كأفضل العلماء السيدات في القارة الأفريقية لعام 2020 وهي أعلى جائزة في القارة الأفريقية وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا.

وقال "الجبلي" فى بيان له، اليوم السبت، إن فوز الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب بهذه الجائزة هو فوز كبير للمرأة المصرية وماحققته من نجاحات كبيرة اقليميا وافريقيًا وعربيًا وعالميًا، مطالبًا من الجهات التنفيذية داخل مصر الاستفادة من مثل هذه النماذج الناجحة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد قدم التهنئة للدكتورة فكيهة محمد الطيب، مثمنًا إسهاماتها البارزة في البحث العلمي ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمها من الجامعة في احتفالية عيد العلم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح الدكتورة فكيهة، ديسمبر الماضي، للحصول على جائزة المرأة التقديرية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.

وللدكتورة فكيهة محمد إسهامات وبحوث في عدد من المجالات منها: مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، كما نشرت الدكتورة فكيهة أكثر من 90 بحثًا علميًا في المجلات الدولية، وفازت بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

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