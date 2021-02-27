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كلوب يؤكد ثقته في لاعبي ليفربول

السبت 27/فبراير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي عدم حاجه إلى بناء تشكيلة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وقام بتجديد ثقته في اللاعبين الذين قادوا النادي لتحقيق أولى ألقابه في البريميرليج.

وبعد موسم 2019-2020 المذهل ابتلي ليفربول بالإصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.
وأصبح القائد جوردان هندرسون، الذي حول مركزه اضطرارياً إلى مدافع، آخر ضحايا الإصابات بالنادي ليغيب لاعب وسط إنجلترا حتى أبريل (نيسان) بعد الخضوع لجراحة بالفخذ.
وعلى الأرجح سيغيب قلبا الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل بالركبة، كما استبعد جويل ماتيب حتى الموسم المقبل ويعاني أيضاً فابينيو ونابي كيتا وجيمس ميلنر من إصابات حالياً.
وقال كلوب إن الإصابات منعته من اللعب بأقوى تشكيلة.
وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد غداً الأحد: "لا أعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل 6 أو 7 لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد".
وأضاف: "تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب سوياً، لكن ستحدث القليل من التعديلات".
وتابع: "نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في نفس الوقت ولست متأكداً من إجراء هذه التغييرات في الصيف ولكننا سنحاول". 

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