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أزمة نفسية.. التصريح بدفن شاب لانتحاره داخل غرفته ببولاق الدكرور

السبت 27/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل انتحار شاب داخل غرفته شنقًا ببولاق الدكرور، بسبب مروره بأزمة نفسية.

وصرحت النيابة، بدفن جثة الشاب،   لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب معلقا في سقف غرفته بدائرة قسم بولاق الدكرور.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب متدليا بحبل مثبت بالسقف مع وجود آثار كدمات بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

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