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استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب توك توك ببولاق الدكرور

السبت 27/فبراير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات مالية على توك توك

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد عاطلين، والتخلص من جثته داخل أحد العقارات ببولاق الدكرور، أن المتهمين تخلصا من الضحية بسبب خلافات مالية بينهما.

وأفادت التحقيقات، أن أحد المتهمين كان يرغب في الاشتراك مع المجني عليه في التوك توك الخاص به، ولكنه رفض وباعه، فعندما علم المتهم استعان بأحد أصدقائه واستدرجه وسدد له طعنات متفرقة بجسده وتخلص من جثته.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بعدة طعنات، بمدخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سكان العقار عثروا على جثة المجني عليه، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبين أن عاطلين ارتكبا الجريمة، بسبب خلافات مالية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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