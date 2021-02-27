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الكشف عن معلق مواجهة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 27/فبراير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني، لمواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني.


ويحل البلوجرانا ضيفًا على الفريق الأندلسي، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الليجا الإسبانية.


ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو العودة للمنافسة،وبعكخا فاز مؤخرًا على اليتشي بثلاثية دون رد.


وأعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن تعيين التونسي عصام الشوالي، للتعليق على أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين.

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