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هيثم عرابي: عودة فايلر للأهلي مستحيلة بسبب طريقة رحيله

السبت 27/فبراير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
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كشف هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في عودة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي سابقًا، لتولي المسئولية الفنية في الفترة المقبلة.


وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر مدرب جيد وكويس ولكن أرفض عودته للعمل في الأهلي من جديد وهو أمر مستحيل لو القرار معايا".


وتابع: "طريقة رحيل فايلر عن الأهلي لم تعجبني وأوجه له رسالة بأن الأهلي من يصنع المدربين ويساعدهم على توافير لهم العروض الخارجية".

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