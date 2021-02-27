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بمشاركة مصطفي محمد.. موعد مباراة جالطة سراي ضد أرضروم سبور في الدوري التركي

السبت 27/فبراير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق جالطة سراي، أمام نظيره أرضروم سبور، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي.


وتقام مباراة جالطة سراي أمام نظيره أرضروم سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري التركي، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب تورك تيليكوم آرينا.


ويحتل جالطة سراي حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد أضرورم سبور في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.


ومن المتوقع مشاركة المصري مصطفى محمد في تلك المباراة مع جالطة سراي منذ البداية، في ظل تألقه خلال الفترة الماضية، وتمكنه من إحراز 4 أهداف في 4 مباريات متتالية.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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