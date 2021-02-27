محافظ أسوان: بدء مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات (صور)

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بإجراء أكبر عملية جراحية لتجديد الشبكات والمحطات فقد تم البدء في مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي للصرف الصحي بطريق كورنيش النيل القديم بداية من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 مللي إلى 400 مللي وبتكلفة 5 مليون جنيه بهدف القضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوي داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحي في الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش،





ولفت إلى أنه تم نهو الخط العمومي للصرف الصحي بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللي في المسافة من المستشفى العسكري وحتى محطة وقود الوطنية، مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومي بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللي من ضمن المرحلة الأولى باعتمادات 44 مليون جنيه،





وكشف أشرف عطية بأن هناك نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالي 2020/2021 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالمدن والقرى





ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأن خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحي ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و13 بالشلال كمرحلة أولى، فيما سيتم العمل في محطات الكرور وكيما 9، وكيما 10، فضلًا عن استكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية،





وأشار، إلى أنه في نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحي بالشوارع والمناطق الداخلية مثل شوارع مستشفى أسوان العسكري القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحي من أجل القضاء نهائيًا على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع.



