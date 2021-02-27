تعرف على تفاصيل أغنية شذى الجديدة

انتهت المطربة شذى، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مقلوبة حياتى" بإحدى الاستديوهات بالقاهرة وذلك استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج محمد حامد في ثانى تعاون يجمع بينه وبين شذى بعد نجاح أغنية "أجمل أوقات" التي طرحتها في موسم عيد الحب قبل الماضى.



جدير بالذكر أن المطربة شذى، طرحت مؤخرا أغنية "أجمل أوقات" وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.





