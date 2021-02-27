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خام برنت يستقر عند 65.97 دولار للبرميل

السبت 27/فبراير/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط،65.97 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس برنت تسليم شهر أبريل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل  61.50 دولار للبرميل وذلك عن التسوية أمس الجمعة. 
 
وانخفضت أسعار النفط أمس ، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب لـ الدولار الأمريكي ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح وذلك وفقا لرويترز ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المُسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.
 
ويراهن المستثمرون على أن اجتماع يُعقد الأسبوع الجاري لتحالف  أوبكبلس، سيتمخض عن عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق.

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