مسابقة ريد بول مايند ذا جاب تفتح أبوابها للمتسابقين

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مسابقة ريد بول مايند ذا جاب تفتح أبوابها للمتسابقين
السبت 27/فبراير/2021 - 02:54 م
أمل الحلفاوي
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استقبلت منذ قليل مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب"، أبوابها للمتاسبيقن والذي وصل عددهم تلى ثلاثين متسابق، وذلك في تاون هاوس جاليري.
وأكدت "ريدبل" أنها تحاول الحفاظ على سلامة جمهور، موضحة أن الحضور يقتصر على 250 فرد فقط.
وأشارت إلى أن الحضور يأتي من خلال الحجز عن طريق"reserve a spot" من خلال الصفحة الرسمية للايفنت، كنت أن الحضور بأسبقية الحجز.
فيما لمدة أيضًا أن الحد الاقصي للمشاركين كمتسابقين 40 شخص فقط، و يتم اختيارهم عن طريق تقييم الحكام للأصلح، والافضل أنه يشارك بعمر أكثر من 18 سنة.
وتشدد إدارة "ريدبل" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء المسكات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي إلزامية لحضور الفعالية.
وياتي الجدول الزمني للمسابقة كالتالي التاريخ 27 فبراير 2021
الجدول الزمني:
1:00 م حتى 3:00 مساءً - التسجيل وopen Jam - اخر معاد للتسجيل كمشترك 3:00 مساءً
3:00 مساءً إلى 3:45 مساءً - Jam 1
3:45 مساءً إلى 4:30 مساءً - Jam 2
4:45 إلى 5:15 - النهائيات
5:30 تسليم الجوائز
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