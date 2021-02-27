مسابقة ريد بول مايند ذا جاب تفتح أبوابها للمتسابقين

استقبلت منذ قليل مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب"، أبوابها للمتاسبيقن والذي وصل عددهم تلى ثلاثين متسابق، وذلك في تاون هاوس جاليري.





وأكدت "ريدبل" أنها تحاول الحفاظ على سلامة جمهور، موضحة أن الحضور يقتصر على 250 فرد فقط.





وأشارت إلى أن الحضور يأتي من خلال الحجز عن طريق"reserve a spot" من خلال الصفحة الرسمية للايفنت، كنت أن الحضور بأسبقية الحجز.





فيما لمدة أيضًا أن الحد الاقصي للمشاركين كمتسابقين 40 شخص فقط، و يتم اختيارهم عن طريق تقييم الحكام للأصلح، والافضل أنه يشارك بعمر أكثر من 18 سنة.





وتشدد إدارة "ريدبل" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء المسكات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي إلزامية لحضور الفعالية.





وياتي الجدول الزمني للمسابقة كالتالي التاريخ 27 فبراير 2021

الجدول الزمني:





1:00 م حتى 3:00 مساءً - التسجيل وopen Jam - اخر معاد للتسجيل كمشترك 3:00 مساءً





3:00 مساءً إلى 3:45 مساءً - Jam 1





3:45 مساءً إلى 4:30 مساءً - Jam 2





4:45 إلى 5:15 - النهائيات





5:30 تسليم الجوائز