Advertisements
متسابقو ريد بول مايند ذا جاب يستعدون لانطلاق المسابقة
السبت 27/فبراير/2021 - 02:55 م
أمل الحلفاوي
Advertisements
بدأ متسابقو "ريد بول مايند ذا جاب في التحضير والاستعداد الجيد للمسابقة التي سوف تنطلق بعد قليل في تاون هاوس جاليري الذي يقع في القاهرة.
وكانت مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب"، قد فتحت أبوابها للمتاسبقين، والذي وصل عددهم إلى 30 متسابق، وذلك في تاون هاوس جاليري، بالإضافة إلى الحضور من الجمهور.
وأوضحت "ريدبل" أنها تحاول الحفاظ على سلامة جمهور، موضحة أن الحضور يقتصر على 250 فرد فقط، مشيرة إلى أن الحضور يأتي من خلال الحجز عن طريق"reserve a spot" من خلال الصفحة الرسمية للايفنت، كنت أن الحضور بأسبقية الحجز.
فيما لمدة أيضًا أن الحد الاقصي للمشاركين كمتسابقين 40 شخص فقط، و يتم اختيارهم عن طريق تقييم الحكام للأصلح، والافضل أنه يشارك بعمر أكثر من 18 سنة.
وتشدد إدارة "ريدبل" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء المسكات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي إلزامية لحضور الفعالية.
وياتي الجدول الزمني للمسابقة كالتالي التاريخ 27 فبراير 2021
الجدول الزمني:
1:00 م حتى 3:00 مساءً - التسجيل وopen Jam - اخر معاد للتسجيل كمشترك 3:00 مساءً
3:00 مساءً إلى 3:45 مساءً - Jam 1
3:45 مساءً إلى 4:30 مساءً - Jam 2
4:45 إلى 5:15 - النهائيات
5:30 تسليم الجوائز
Advertisements