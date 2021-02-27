متسابقو ريد بول مايند ذا جاب يستعدون لانطلاق المسابقة

بدأ متسابقو "ريد بول مايند ذا جاب في التحضير والاستعداد الجيد للمسابقة التي سوف تنطلق بعد قليل في تاون هاوس جاليري الذي يقع في القاهرة.





وكانت مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب"، قد فتحت أبوابها للمتاسبقين، والذي وصل عددهم إلى 30 متسابق، وذلك في تاون هاوس جاليري، بالإضافة إلى الحضور من الجمهور.





وأوضحت "ريدبل" أنها تحاول الحفاظ على سلامة جمهور، موضحة أن الحضور يقتصر على 250 فرد فقط، مشيرة إلى أن الحضور يأتي من خلال الحجز عن طريق"reserve a spot" من خلال الصفحة الرسمية للايفنت، كنت أن الحضور بأسبقية الحجز.





فيما لمدة أيضًا أن الحد الاقصي للمشاركين كمتسابقين 40 شخص فقط، و يتم اختيارهم عن طريق تقييم الحكام للأصلح، والافضل أنه يشارك بعمر أكثر من 18 سنة.





وتشدد إدارة "ريدبل" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء المسكات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي إلزامية لحضور الفعالية.





وياتي الجدول الزمني للمسابقة كالتالي التاريخ 27 فبراير 2021

الجدول الزمني:





1:00 م حتى 3:00 مساءً - التسجيل وopen Jam - اخر معاد للتسجيل كمشترك 3:00 مساءً





3:00 مساءً إلى 3:45 مساءً - Jam 1





3:45 مساءً إلى 4:30 مساءً - Jam 2





4:45 إلى 5:15 - النهائيات





5:30 تسليم الجوائز