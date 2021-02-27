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انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال غداً في أسوان

السبت 27/فبراير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ستنطلق غدًا الأحد فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث تهدف فعاليات الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألف و219 طفل وطفلة،


لافتًا إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية، وأضاف إيهاب حنفي بأنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد


اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 )،


مؤكدًا على أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.

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