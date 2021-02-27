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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 27- 2- 2021
السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 م
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شهد اليوم السبت 27-2 -2021 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة سواء على المستوي المحلي أو العالمي نستعرضها لكم من خلال أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم على موقع بوابة الفجر، وجاءت على النحو التالي:
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-2-2021 خلال تعاملات البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، ولمعرفة أسعار الدولار في العديد من البنوك اضغط هنا
أسعار الذهب تواصل استقرارها اليوم السبت 27-2-2021
استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت 27-2-2021 بعد تراجعه بشكل كبير خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث فقد العيار ما يقرب من 11 جنيه، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 776 جنيها، ولمعرفة أسعار الذهب اليوم اضغط هنا
وزير المالية: تقليل تكلفة السلع بالأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بميناءى دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التى تُسهم تقليل تكلفة المنتجات على المواطنين.. للتفاصيل اضغط هنا
وزير الإسكان يعلن انتهاء تشطيبات الجزء الشاطئي بالممشي السياحي بالعلمين الجديدة
قال الدكتور عاصم الجزارإنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة.. للتفاصيل اضغط هنا
وزير قطاع الأعمال يبحث فتح فروع خارجية جديدة لشركة النصر
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد لبحث التعاون في إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة النصر.. للتفاصيل اضغط هنا
وفد من التخطيط والبيئة يتفقد منظومة إدارة المخلفات الصلبة
تفقد وفد وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.. للتفاصيل اضغط هنا
الرقابة المالية ترصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2020.. للتفاصيل اضغط هنا
استقرار أسعار العملات اليوم السبت 27-2-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 27-2-2021، أمام الجنيه المصرى حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، ولمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية اضغط هنا
أسعار النفط تصعد 20% منذ بداية فبراير
هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أدى انهيار أسعار السندات وارتفاع عوائدها إلى مكاسب للدولار، ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.. للتفاصيل اضغط هنا
"بيتكوين" ترتفع 60% منذ بداية العام الجاري
قفزت "بيتكوين" ما يزيد على 60 في المائة منذ بداية العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 58 ألفا و354 دولارا هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسة مثل "تسلا" و"ماستركارد" العملات المشفرة.. للتفاصيل اضغط هنا
صندوق النقد الدولي يطالب إيطاليا بخفض الديون
قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة ماريو دراجي بحاجة إلى وضع خطة ميزانية ذات مصداقية، وفقا لـ"بلومبيرج".. للتفاصيل اضغط هنا
خام برنت يستقر عند 65.97 دولار للبرميل
سجلت أسعار النفط،65.97 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس برنت تسليم شهر أبريل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل 61.50 دولار للبرميل.. للتفاصيل اضغط هنا
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