نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 27- 2- 2021

وزير الإسكان يعلن انتهاء تشطيبات الجزء الشاطئي بالممشي السياحي بالعلمين الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزارإنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة.. للتفاصيل