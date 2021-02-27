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بهذه الطريقة.. حمادة هلال يروج لمسلسله الجديد "المداح"

السبت 27/فبراير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان حمادة هلال بالترويج لمسلسله الجديد "المداح"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان حمادة صورة جديدة له، ظهر فيها وهو مُرتدي عباءة باللون الرمادي، وعلق عليها قائلاً :"مسلسل المداح رمضان 2021 بإذن الله، إنتاج شركه سيكرمو ميديا إسلام المرسي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج".

وتابع حمادة هلال قائلاً :"إن شاء الله مسلسل مختلف ويارب يكرمنا، وبالتوفيق لكل ‏مسلسلات أصحابي، ربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا".

مسلسل"المداح"بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مشاركته في مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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