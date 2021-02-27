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وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الفصل الأول بكلية الآداب جامعة عين شمس (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تفقد اليوم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس خلال جولته اليوم بالجامعات المصرية.

وصاحبه بالجولة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب والأستاذة الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
والتقى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار اثناء تفقده للجان الامتحانات بالطلاب ولجان امتحانات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب من مركز الإبصار وأجاب عن استفساراتهم واطمأن على مدى توافق الأسئلة مع المقرر وأشاد بالاستعدادات التي قامت بها الكلية في تنظيم اللجان لتحقيق التباعد واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية على اهتمام إدارة الكلية بتيسير عملية الامتحانات على الطالب وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه الطالب كما أوضح أن الامتحانات بدأت اليوم ٢٧ فبراير ٢٠٢١ وتنتهي يوم ٣٠ مارس المقبل، ويتم تقسيم الامتحانات إلى ٤ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الرابعة عصرا، وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة بالإضافة إلى جاهزية أفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الإنذار وطفايات الحريق والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات، وكذلك استعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية في حال اكتشاف أي اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا واتباع اللازم.

كما تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترولات من خلال نقلها في صناديق بلاستيكية معقمة حدا من حدوث العدوى وحفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الفصل الأول بكلية الآداب جامعة عين شمس (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الفصل الأول بكلية الآداب جامعة عين شمس (صور)

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