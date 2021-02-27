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غدا .. مباريات هامة لأندية مطروح بالجولة الحادية عشر بالقسم الثالث

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تقام مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث غدا الأحد في الثانية والنصف عصرا.

في المباراة الأولي وعلي ملعب برج العرب الفرعي يواجه مصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط.

ويسعي الفريق السلومي للفوز للإستمرار في المنافسة علي قمة المجموعة، بينما يسعي فريق برج العرب للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للدخول في المنطقة الدافئة بجدول المجموعة.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام يسعي فريق مركز شباب الحمام بقيادة إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق لمواصلة إنتصاراتة بعد الفوز علي الحرية في الجولة الماضية عندما يواجه فريق مطروح بقيادة فنية جديدة بقيادة أيمن غازي المدير الفني السابق للزهور.

ويحتل شباب الحمام المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق مطروح المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي ثالث مواجهات الجولة الزهور صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة فريق الشرطة المطروحي متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويسعي فريق الزهور للفوز للعودة للمنافسة من جديد بعد غياب جولتين بسبب سوء النتائج، بينما يسعي الشرطة للفوز للهروب من قاع الجدول.

وتختتم مباريات الجولة بمواجه الحرية صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة فريق هلال الضبعة صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ويسعي الفريقين للفوز لتحسين مركزهم في المجموعة واللحاق بفرق القمة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :

1- شباب الضبعة 19 نقطة
2- مصري السلوم 17 نقطة
3- الزهور 16 نقطة
4- الهلال 14 نقطة
5- الحرية 13 نقطة
6- م.شباب الحمام 12 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 4 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

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