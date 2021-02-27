جرحى بانفجار داخل مستشفى في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بسقود عدد من الجرحى، جراء انفجار دوى في مستشفى بمدينة تشيرنوفتسي الواقعة في جنوب غربي البلاد.

وقالت نائبة رئيس إدارة مقاطعة تشيرنوفتسي، ناتاليا غوساك، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "حالة طارئة! وقع انفجار في المستشفى رقم 1 في المدينة، وهناك إصابات".

وأضافت أنها وصلت إلى موقع الانفجار، وتعمل حاليا على نقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى، متعهدة بالكشف عن تفاصيل الحادثة لاحقا.