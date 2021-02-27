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5 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار فولكس فاجن "باسات" موديل 2021 بمصر

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 م
فولكس فاجن باسات 2021
فولكس فاجن باسات 2021
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أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن ارتفاع أسعار أيقونتها السيدان العائلية باسات موديل 2021 في السوق المصري.

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي تقدم باسات بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 500,000 جنيه بدلا من 495,000 جنيه، فيما جاءت الفئة الأعلى تجهيزا بسعر 600,000 جنيه بدلا من 595,000 جنيه.

تعتمد فولكس باسات 2021 على سواعد محرك توربيني رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصانا وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الكلي 4.700 ملم، وعرضها 1.801 ملم، وارتفاعها 1.400 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 145 ملم، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 586 لتر مكعب.

تتوفر السيارة الألمانية في مصر بالعديد من وسائل الأمان، في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي.

السيارة مزودة أيضًا بفرامل يد كهربائية ومساحة حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة، ونظام ذكي لركن السيارة بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة.

كما يتوفر مجموعة من وسائل المساعدة يتصدرها مقاعد مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، ومساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك وعجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ونظام ذكي لركن السيارة.

أما الرفاهية بالمقصورة فهي متنوعة كذلك وأبرزها النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ومشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة ومساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات وفتحة سقف بانورامية.

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