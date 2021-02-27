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الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021 في كليتي الزراعة والصيدلة برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور يحيى عيد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفيرالرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سيرالامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد د. دسوقي بإلتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة كما أشاد بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسيرالامتحانات بهدوء، موضحا أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من أداء الإمتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة إمتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الصحية.

وأكد رئيس الجامعة انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)
الهدوء يسيطر علي جامعة كفر الشيخ في أول أيام الامتحانات (صور)

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