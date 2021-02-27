هاتاي سبور يكتسح أنقرة جوجو برباعية في الدوري التركي





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاتاي سبور من الفوز على أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.





ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الخامس من ألانيا سبور، بينما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند 20 نقطة في المركز الأخير.





افتتح أنقرة جوجو التسجيل بهدف أحرزه ترجير بورفين في الدقيقة 16، لكن رد هاتاي سبور كان قاسيًا، في الوقت الذي عانى فيه أنقرة جوجو من النقص العددي، إثر طرد جوسيف باينتسيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.





وحسم هاتاي سبور المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها مامي بيرام ضيوف (الهدفين الأول والثاني) في الدقيقتين 45 و55، وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء، وباباجيد ديفيد أكينتولا (الهدفين الثالث والرابع) في الدقيقتين 65 من ضربة جزاء و75.





أما فاتح قرا جمرك، حسم مباراته أمام ألانيا سبور بهدفين نظيفين، سجلهما إلسان نداو وفابيو بوريني في الدقيقتين 50 و89.





ورفع فاتح قرا جمرك رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 42 نقطة وتراجع للمركز السادس.