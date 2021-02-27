لهذا السبب.. تامر حسين يوجه رسالة شكر لـ أحمد زاهر

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على تهنئة صديقه الفنان أحمد زاهر بمناسبة انطلاق تصوير فيلمه الجديد "فارس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حسين مقطع فيديو جديد، ظهر فيه الفنان أحمد زاهر وهو يقوم بغناء أغنية "شكرًا" التي كتبها للفنان عمرو دياب، وعلق عليها قائلاً :"أولاً بـ أبارك لـ أخويا وحبيبى الممثل العبقرى جدًا جدًا أحمد زاهر على فيلمه الجديد"فارس"، إن شاء الله يكسر الدنيا كالعادة".



وتابع تامر حسين قائلاً :"وبقوله أحلى شُكرًا دى وإلا إيه، ده احنا اللى شكرًا ع الفيديو الحلو ده يا عبقري".



فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.



والجدير بالذكر أن أغنية "شكرًا" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.