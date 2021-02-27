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طريقة عمل سلطة دجاج اللذيذة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
سلطة دجاج
سلطة دجاج
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مقادير سلطة دجاج 

- 2 كوب دجاج مسلوق مقطع

- 1 كوب فجل حلقات

- 1 كوب خيار حلقات

- 1 كوب طماطم شيري انصاص

- 1 كوب مايونيز

- 1 كوب كريمة حامضة

- زيت

- نصف كوب شبت

- ملح وفلفل

- قرفة

- ربع كوب عصير ليمون

- 1 كوب خبز شامي محمص

طريقة تحضير سلطة دجاج

- يشوح الدجاج المسلوق في الزيت على النار

- يضاف الشبت المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة

- يخلط الليمون والمايونيز والكريمة الحامضة والملح والفلفل الأسود

- يضاف خليط الدجاج لخليط المايونيز

- يضاف الخيار والشبت والطماطم الشيري والفجل ويقلب كل الخليط على النار

- توضع في طبق التقديم مع الخبر المحمص

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