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طريقة عمل سلطة دجاج اللذيذة
السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
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مقادير سلطة دجاج
- 2 كوب دجاج مسلوق مقطع
- 1 كوب فجل حلقات
- 1 كوب خيار حلقات
- 1 كوب طماطم شيري انصاص
- 1 كوب مايونيز
- 1 كوب كريمة حامضة
- زيت
- نصف كوب شبت
- ملح وفلفل
- قرفة
- ربع كوب عصير ليمون
- 1 كوب خبز شامي محمص
طريقة تحضير سلطة دجاج
- يشوح الدجاج المسلوق في الزيت على النار
- يضاف الشبت المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة
- يخلط الليمون والمايونيز والكريمة الحامضة والملح والفلفل الأسود
- يضاف خليط الدجاج لخليط المايونيز
- يضاف الخيار والشبت والطماطم الشيري والفجل ويقلب كل الخليط على النار
- توضع في طبق التقديم مع الخبر المحمص
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