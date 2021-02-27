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طرح الإعلان الدعائي لفيلم " عيد جواز" للسندريلا اللبنانية دوللي شاهين استعدادًا لعرضه

السبت 27/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "عيد جواز "للسندريلا اللبنانية دوللي شاهين الإعلان الدعائي للعمل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استعدادا لعرض الفيلم بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يعيد النجمة دوللي شاهين للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ اخر افلامها

وكانت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين قد انتهت من تصوير الفيلم منذ فترة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج حيث انتهى المخرج أحمد فهمي عبد الظاهر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم وتم تسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة والتي قررت طرحه خلال الفترة المقبلة.

والفيلم من انتاج ايمن زكى وتأليف السيناريست اسامة فهمى ومن اخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته دوللي شاهين ايهاب فهمى وحسام فارس واميرة نايف ومحمد سليمان

يذكر ان دوللي شاهين تغني خلال الفيلم اغنية الحاجة داعيالك و هي من كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.

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