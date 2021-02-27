تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية ١٥ يومًا



أمر المستشار محمد هندي، رئيس محكمة جنح أول العامرية بالإسكندرية، بتجديد حبس "م.ع" سائق المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، والذى راح ضحيته ١٤ شخصًا، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعرض حياة 6 أشخاص مصابين آخرون.



وكانت نيابة ثانٍ العامرية،قررت حبس المتهم "محمد.ع" 32 عامًا، صاحب المركب التي غرقت في بحيرة مريوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، واستخدام مركب غير مرخص، والنزول به في مكان غير مصرح بسير المراكب فيه، والتسبب في مصرع 14 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وتعرض حياة 6 أشخاص مصابين آخرون للخطر،

وسبق أن أخلت النيابة العامة سبيل المذكور بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وأبنته، قبل ان يتم إستدعائة الخميس الماضي وعقب التحقيق معه أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.



كان مركب يقل 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، يوم الأثنين الماضي أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية بعد أن تسبب ثقل الحمولة مع شدة الرياح "أثناء العودة" في غرقه بهم.وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

