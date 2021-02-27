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البدري في أزمة كبيرة بعد تألق أحمد حسن كوكا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وضع أحمد حسن كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في أزمة كبيرة قبل معسكر المنتخب المصري في التوقف الدولي بين الثاني والعشرين حتى ثلاثين من شهر مارس القادم.

ونجح كوكا في قيادة فريقه للفوز على أيندهوفن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي ليتأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي.

وتتمثل الأزمة في الصراع الفني بين كوكا ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي الذي سجل أربعة أهداف خلال خمسة لقاءات مع فريقه الجديد وسط توقعات بمواصلة التألق.

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