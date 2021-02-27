Advertisements

البنك الدولي يبدي تفاؤله بشأن قرار تعويم الجنيه السوادني

السبت 27/فبراير/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد رئيس البنك الدولي دافيد مالباس تفاؤله بأن تؤدي الإصلاحات المالية وقرارات توحيد أسعار الصرف التي اتخذها السودان مؤخرا، إلى تحقيق نمو واسع النطاق والحد من الفقر، وتفتح الباب أمام إعفاء ديون البلاد المقدرة بنحو 70 مليار دولار.


وتوقع مالباس في تصريحات للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين تسوية سريعة لمتأخرات السودان للبنك الدولي.

وتعتبر الديون الخارجية عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني، الذي يعاني أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب فساد استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت 30 عاما، قبل أن تطيحه احتجاجات شعبية في أبريل 2019.

وفي خطوة فاجأت الأسواق، أعلن السودان الأحد توحيد وتحرير صرف الجنيه لوقف المزيد من الانفلات في الأسعار، بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيها في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين.

وحدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا، مقارنة مع 55 جنيها السعر الرسمي، أي بزيادة 700 في المئة.

وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة لتحسين وضع العملة المحلية، كما أشار إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.

وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي يعانيها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 300 بالمئة.


ووجدت الإصلاحات النقدية الأخيرة ترحيبا كبيرا من المجتمع الدولي والشارع السوداني، فقد شهدت الأيام الماضية تجاوبا كبيرا من المغتربين السودانيين ومن المتعاملين داخل البلاد، حيث استقبلت المصارف تحويلات ضخمة من الأفراد وتضاءل دور السوق الموازية بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة تقريبا.


وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في صفحتها على "تويتر"، إن قرار توحيد سعر الصرف يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدات الدولية، التي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي، مما يوفر جزء من قيمتها المحتملة للشعب السوداني.

كما أشارت إلى أن القرار سيساعد بشكل كبير الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي، حيث لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الدولى الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد العالمي اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 18 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ أقل من ساعتين

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 19 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن معلق مواجهة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الجنيه السوداني يشهد ارتفاعا أمام الدولار

سعر اليورو اليوم الجمعة 21-12-2018 في مصر.. وخريطة أسعار العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم الجمعة.. واستقرار العملة الأوروبية

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 22-12-2018.. واستقرار العملة الأوروبية

سعر الدولار في مصر قبيل ختام التعاملات اليوم الجمعة.. وأسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه

سعر الدولار مع ختام التعاملات اليوم الجمعة.. وتراجع العملة الأمريكية عالميا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

02:47 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»