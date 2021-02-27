نقيب محامين شمال القاهرة: انتظروا عودة لجنة الحريات ومعاشات إستثنائية





قال عمرو محى، نقيب محامي شمال القاهرة، إن عصب النقابات الفرعية، هو الموارد المالية، وأن نقابة شمال القاهرة من اكبر النقابات ومع ذلك لم اجد جنيها واحدًا في الخزينة، مضيفًا: أبحث مع النقابة العامة زيادة مواردنا المالية، وسأبدأ من الأن تشكيل قوي للجنة الحريات، حيث سيتم ربط لجنة الحريات بلجنة الفكر، لإدارة الأزمات المستقبلية، وسيتم تنظيم دورات لتنمية الفكر القانوني وربطه بالحريات.



وأشار محي في تصريح للفجر، إلى أنه يسعى لتطوير مشروع العلاج مع النقابة العامة، وسنسعي لتجنب اي خلاف مع النقابة العامة والالتزام بالبنود المتفق عليها، موضحًا أن النقابات الفرعية بها أزمات كونها تصرف معاشا استثنائيا.



وتابع: أن النقابة العامة معاشها ضعيف إلى حد ما، ونقوم بذلك لمساعدة المحامين، لذا سنحاول تقديم مقترحات لحل ازمات مشروع العلاج خاصة في أمراض السرطان، والفشل الكلوي، وكورونا في التحاليل والأشعات.