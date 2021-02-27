الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب

سجل الجيش اللبناني، اليوم السبت، خرقين جويين لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب، وفقًا للوكالة الوطنية للاعلام.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا، قالت فيه إنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مشيرة إلى حدوث ذلك أمس الجمعة اعتباراً من الساعة 10:11 ولغاية الساعة 21:35 بالتوقيت المحلي.

وأضاف الجيش اللبناني: "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وبشكل شبه يومي، تخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

وكانت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، عقدت اجتماعًا للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام ، عرض المجتمعون لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وتم الاتفاق على وضع عدد من الاقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة عام .2021