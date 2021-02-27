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الشهيد الــ384.. "الأطباء" تنعي أستاذ الهستولوجي بطب الزقازيق

السبت 27/فبراير/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد علي إبراهيم علي ديب، أستاذ الهستولوجي بطب الزقازيق والذى توفى بمستشفى العبور بالشرقية إثر الإصابة بكوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد علي إبراهيم علي ديب، الطبيب رقم الــ(384)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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