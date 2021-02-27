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شعبة المشغولات الذهبية تكشف أسباب تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
أش أ
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 قال رفيق العباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن انخفاض أسعار الذهب العالمي وبالتالي تراجعه في السوق المحلي سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء.

وأوضح العباسي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم السبت، أن ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية وخروج «وارن بافينت» من سوق الذهب نهائيا وتوافر اللقاحات للحد من انتشار جائحة كورونا في العالم ، ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.


وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أنه من الصعب على الأفراد التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الأفراد حاليًا تتبع الحكومات والتي تعتمد على وجود اقتصاديون يحللون ويتوقعون ما سوف يحدث مستقبلًا.

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